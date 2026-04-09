В Муроме зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции

50 человек госпитализированы, в том числе 25 детей. Отмечается, что пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести заболевания. Развернуты 55 коек инфекционного профиля из-за обострения острой кишечной инфекции, лекарств в больницах хватает. Предположительная причина заболевания жителей — норовирус, сообщил глава округа Евгений Рычков. Водоканал проведет хлорирование воды в требуемых концентрациях. СК возбудил уголовное дело.