В Муроме зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции
В Муроме Владимирской области зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции. Об этом сообщило ТАСС.
50 человек госпитализированы, среди которых 25 — дети. Отмечается, что пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести заболевания.
Развернуты 55 коек инфекционного профиля из-за обострения острой кишечной инфекции, лекарств в больницах хватает.
Предположительная причина заболевания жителей — норовирус, сообщил глава округа Евгений Рычков. Водоканал проведет хлорирование воды в требуемых концентрациях.
СК возбудил уголовное дело.