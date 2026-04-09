В Минпросвещения назвали сроки возвращения начальной военной подготовки в школы

По данным источника «Ъ» в Минпросвещения, для введения в школах полноценных курсов начальной военной подготовки понадобится не менее пяти лет. В Минобороны, как уточняется, пока нет единого мнения о необходимости этой дисциплины. Тем временем в 10 регионах России уже в этом году начнут апробировать новую программу НВП, разработанную университетом «Синергия» совместно с участниками СВО.

В Минпросвещения назвали сроки возвращения начальной военной подготовки в школы.

По данным источника « Ъ » в Минпросвещения, для введения в школах полноценных курсов начальной военной подготовки понадобится не менее пяти лет. В Минобороны, как уточняется, пока нет единого мнения о необходимости этой дисциплины. Тем временем в 10 регионах России уже в этом году начнут апробировать новую программу НВП, разработанную университетом «Синергия» совместно с участниками СВО.

Ранее начальная военная подготовка входила в советские школьные программы с 1968 по 1990 год, а с 2023 года ее элементы вернули в курс ОБЖ для 10-11 классов.