В МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья в Рязанской области

По данным мониторинга, уровень воды в Оке в Рязани повысился на 2 сантиметра и составляет 543 сантиметра выше нулевой отметки. В районе села Старая Рязань уровень воды в реке Оке повысился на 20 сантиметров и составляет 557 сантиметров. В районе Касимова уровень воды в реке Оке повысился на 19 сантиметров и составляет 493 сантиметра. В реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 5 сантиметров и составляет 644 сантиметра.

В МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья в Рязанской области. Об этом сообщает региональное ведомства.

По данным мониторинга, уровень воды в Оке в Рязани повысился на 2 сантиметра и составляет 543 сантиметра выше нулевой отметки. В районе села Старая Рязань уровень воды в реке Оке повысился на 20 сантиметров и составляет 557 сантиметров.

В районе Касимова уровень воды в реке Оке повысился на 19 сантиметров и составляет 493 сантиметра. В реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 5 сантиметров и составляет 644 сантиметра.

Вода убывает в реке Проня в черте населенного пункта Быково. За сутки уровень воды понизился на 132 сантиметра и составляет 355 сантиметров. В районе села Троица уровень воды в реке Ранова понизился на 28 сантиметров и составляет 650 сантиметров. У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 9 сантиметров и составляет 171 сантиметр.