В Госдуме рассмотрят расширение оснований для выдворения мигрантов

Совет Госдумы рассмотрит законопроект о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов из России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА Новости. По его словам, сейчас такая мера предусмотрена по 22 статьям КоАП, однако новый документ предлагает увеличить их число почти вдвое — до 43. В список могут включить нарушения общественного порядка, неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и действия, создающие помехи работе инфраструктуры.

Совет Госдумы рассмотрит законопроект о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов из России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас такая мера предусмотрена по 22 статьям КоАП, однако новый документ предлагает увеличить их число почти вдвое — до 43. В список могут включить нарушения общественного порядка, неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и действия, создающие помехи работе инфраструктуры.

Также выдворение могут применять за распространение в интернете информации, оскорбляющей общественную нравственность, и другие правонарушения.

Володин отметил, что в 2025 году из России выдворили 72 тысячи иностранных граждан за нарушение законодательства.