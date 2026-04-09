В Госдуме предложили выдавать аллергикам сертификаты на очистители воздуха

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать электронные сертификаты для граждан с подтвержденными аллергическими заболеваниями, которые позволят им приобретать и устанавливать устройства, такие как бризеры, ионизаторы и увлажнители. По его словам, аллергические заболевания дыхательных путей являются одной из наиболее распространенных форм хронических заболеваний в России. Он подчеркнул, что эффективным способом снижения воздействия аллергенов является обеспечение качественного воздухообмена и фильтрации в помещениях. Использование бытовых очистителей воздуха с высокоэффективными фильтрами может значительно уменьшить концентрацию аллергенов и снизить симптомы аллергии.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил инициативу министру здравоохранения России Михаилу Мурашко о введении сертификатов для аллергиков на покупку очистителей воздуха. Об этом пишет «Лента. ру».

Чернышов предложил создать электронные сертификаты для граждан с подтвержденными аллергическими заболеваниями, которые позволят им приобретать и устанавливать устройства, такие как бризеры, ионизаторы и увлажнители.

По его словам, аллергические заболевания дыхательных путей являются одной из наиболее распространенных форм хронических заболеваний в России. Он подчеркнул, что эффективным способом снижения воздействия аллергенов является обеспечение качественного воздухообмена и фильтрации в помещениях. Использование бытовых очистителей воздуха с высокоэффективными фильтрами может значительно уменьшить концентрацию аллергенов и снизить симптомы аллергии.

Депутат также отметил, что в России уже успешно реализуется механизм предоставления электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации, который доказал свою эффективность благодаря удобству и адресности.