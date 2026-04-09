В Госдуме анонсировали обмен телами погибших военных между Россией и Украиной 9 апреля

9 апреля запланирован очередной раунд обмена телами погибших военных между Россией и Украиной. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. По его словам, последний такой обмен прошел в конце февраля: тогда Украине передали 1000 тел, а России — 35. В начале марта также состоялись два обмена живыми пленными: 5 марта стороны обменялись 200 на 200, а 6 марта — 300 на 300.