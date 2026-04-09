В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в апреле

Центральный банк России на своем ближайшем заседании в апреле рассмотрит различные варианты денежно-кредитной политики, включая возможность снижения ключевой ставки. Об этом сообщил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов, передает «Абзац».

Тремасов отметил, что в настоящее время обсуждается целесообразность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, однако не исключается и вариант временной паузы.

Депутат Государственной думы Оксана Дмитриева высказала мнение, что при текущем уровне инфляции справедливое значение ключевой ставки могло бы составлять около 7,5%. В свою очередь, член комитета по бюджету и налогам Анатолий Аксаков добавил, что к концу года ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до диапазона 12-13%, если инфляция продолжит замедляться.