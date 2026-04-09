Умер 35-летний актер из «Игры престолов» Майкл Патрик

Как сообщила его жена Наоми Шиэн, он мирно ушел в окружении семьи и друзей — его госпитализировали за 10 дней до смерти. У Патрика было неизлечимое нейродегенеративное заболевание — боковой амиотрофический склероз (БАС). В феврале 2026 года он рассказывал, что врачи отвели ему около года жизни. Жена актера поблагодарила всех за поддержку и отметила, что он прожил жизнь, полную радости и смеха.

В хосписе Северной Ирландии на 36-м году жизни скончался актер Майкл Патрик, известный по роли в шестом сезоне сериала «Игра престолов». Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на People.

