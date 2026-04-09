Супрун рассказал, когда он последний раз пользовался общественным транспортом

Зампред правительства Павел Супрун, который курирует дорожную сферу, рассказал во время публичного отчета, когда он последний раз пользовался общественным транспортом. Эфир с чиновником прошел 9 апреля. «Для оперативных выездов по региону я чаще использую автомобиль, но в случае необходимости или командировок иногда выбираю железнодорожный транспорт. Это четкое понимание времени прибытия и вопрос безопасности перемещения. Последний раз в командировку на поезде я ездил в феврале. Такое решение было принято из-за сильного снегопада, на дорогах были большие пробки», — отметил политик.

