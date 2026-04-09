Стало известно, когда парки в Рязани обработают от клещей
На выполнение работ по противоклещевой обработке зеленых зон в Рязани выделили 1 миллион 240 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, обработать парки и скверы от клещей необходимо до 31 мая. Отмечается, что работы можно выполнять только при благоприятном прогнозе — в следующие три дня не должно быть осадков.

Обрабатывать зеленые насаждения следует рано утром, до 7:00, или поздно вечером, после 22:00.

Работы выполнят на следующих территориях:

  • Лесопарк;
  • ЦПКиО;
  • парк имени Гагарина;
  • парк Советско-польскому братству по оружию;
  • парк Морской Славы;
  • Комсомольский парк;
  • зеленая зона между Касимовским шоссе и улицей Тимуровцев;
  • Мемориальный парк имени Белякова;
  • Дендропарк;
  • сквер имени Александрова;
  • Новопавловская роща;
  • Березовая роща;
  • парк Черезовские пруды (нечетная сторона).

Заказчиком выступило управление по делам территории города.

Ранее в Рязанской области начали фиксировать первые случаи укусов клещей. С 30 марта по 5 апреля в медицинские учреждения организации обратились три человека.