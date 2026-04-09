Стало известно, когда парки в Рязани обработают от клещей

Согласно документам, обработать парки и скверы от клещей необходимо до 31 мая. Отмечается, что работы можно выполнять только при благоприятном прогнозе — в следующие три дня не должно быть осадков. Работы выполнят на следующих территориях: Лесопарк; ЦПКиО; парк имени Гагарина; парк Советско-польскому братству по оружию; парк Морской Славы; Комсомольский парк; зеленая зона между Касимовским шоссе и улицей Тимуровцев; Мемориальный парк имени Белякова; Дендропарк; сквер имени Александрова; Новопавловская роща; Березовая роща; парк Черезовские пруды (нечетная сторона).

На выполнение работ по противоклещевой обработке зеленых зон в Рязани выделили 1 миллион 240 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Обрабатывать зеленые насаждения следует рано утром, до 7:00, или поздно вечером, после 22:00.

Заказчиком выступило управление по делам территории города.

Ранее в Рязанской области начали фиксировать первые случаи укусов клещей. С 30 марта по 5 апреля в медицинские учреждения организации обратились три человека.