Стало известно, когда парки в Рязани обработают от клещей
Согласно документам, обработать парки и скверы от клещей необходимо до 31 мая. Отмечается, что работы можно выполнять только при благоприятном прогнозе — в следующие три дня не должно быть осадков. Работы выполнят на следующих территориях: Лесопарк; ЦПКиО; парк имени Гагарина; парк Советско-польскому братству по оружию; парк Морской Славы; Комсомольский парк; зеленая зона между Касимовским шоссе и улицей Тимуровцев; Мемориальный парк имени Белякова; Дендропарк; сквер имени Александрова; Новопавловская роща; Березовая роща; парк Черезовские пруды (нечетная сторона).
На выполнение работ по противоклещевой обработке зеленых зон в Рязани выделили 1 миллион 240 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Обрабатывать зеленые насаждения следует рано утром, до 7:00, или поздно вечером, после 22:00.
Заказчиком выступило управление по делам территории города.
Ранее в Рязанской области начали фиксировать первые случаи укусов клещей. С 30 марта по 5 апреля в медицинские учреждения организации обратились три человека.