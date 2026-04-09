Сотрудники Касимовского завода прошли профосмотр в ОКБ Рязани

На базе областной клинической больницы Рязани провели обязательные профосмотры для сотрудников Касимовского завода цветных металлов. Проверку здоровья провели из-за вредных и опасных условий труда на производстве. Такие осмотры проходят раз в пять лет в Центре профпатологии.

В этот раз обследование провели специалисты Центра здоровья и врачи областного центра профпатологии. Медики напомнили о важности регулярной проверки состояния здоровья.