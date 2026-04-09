Скончался заслуженный артист России Виктор Яковлев

Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался в возрасте 74 лет. Причиной смерти стал рак легких, сообщили РИА Новости в семье актера. «У него была онкология легких продолжительное время», — уточнил собеседник агентства.

Церемония прощания с Виктором Яковлевым пройдет в субботу, 11 апреля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. После этого артиста похоронят на Мироносецком кладбище Пскова.

Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году. С 1979 года он был ведущим артистом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. В 2006 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Фото: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина.