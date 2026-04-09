Рютте заявил, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в альянс больше не обсуждается. По его словам, вопрос членства не рассматривают в рамках возможного мирного соглашения. Вместо этого страны НАТО намерены предоставить Киеву гарантии безопасности.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идет, речь идет о том, что будут предоставлены надежные гарантии безопасности», — подчеркнул Рютте.