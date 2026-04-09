Рязанский приборный завод презентовал на выставке в Москве новую модель электрозарядной станции «ФОРА»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в работе 7-й международной выставки и форума «Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт» RENWEX 2026 в Москве.

На стенде предприятия экспонировались: новинка — электрозарядная станция «ФОРА» ЭЗС DC-160 кВт (VIP-корпус), а также ЭЗС DC-160 кВт (коммерческий корпус) и настенная «ФОРА» ЭЗС АС-3 мощностью 22 кВт.

«Рынок электротранспорта и зарядная инфраструктура для него увеличиваются с каждым днем. На сегодняшний день модельный ряд составляют десять станций „ФОРА“ постоянного и переменного тока, а также ультрабыстрая зарядная станция для зарядки электробусов.

Сегодня мы представили вниманию посетителей новинку — „ФОРА“ ЭЗС DC-160 кВт (VIP-корпус). Эта станция разработана специально для реализации в Москве и Московской области. Она оборудована системой пожаротушения, а также имеет три разъема для быстрой одновременной зарядки трех электромобилей.

Станция ЭЗС DC-160 кВт в коммерческом корпусе предназначена для установки по всей России. К ней в качестве дополнительной опции идет установка системы пожаротушения», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Среди основных преимуществ ЭЗС DC-160 кВт — поддержка протоколов CCS2, CHAdeMO, GB/T, что обеспечивает совместимость с 95% электромобилей на российском рынке. Работа в условиях от -40°С до +45°С позволяет заряжать машины при экстремальных температурах с защитой от перегрева и обледенения.

Отслеживать процесс зарядки пользователи могут через специальное мобильное приложение. Интеллектуальная система управления нагрузкой оптимизирует энергопотребление, снижая затраты на электроэнергию до 15%.

Выставка RENWEX проводится при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. В ней приняли участие 82 компании из пяти стран.