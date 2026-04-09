Рязанские врачи спасли жизнь пациенту с многократными остановками сердца

В Рязанском кардиодиспансере медики успешно спасли 34-летнего мужчину, страдающего редким аутоиммунным заболеванием, которое привело к тяжелым осложнениям со стороны сердца.
Как уточнили в региональном минздраве, у пациента развился миокардит и полная АВ-блокада, что вызвало неоднократные остановки сердца и кардиогенный шок.
Во время экстренной операции врачи столкнулись с серьезными трудностями: сердце пациента останавливалось более десяти раз в течение трех часов. Слаженные действия операционной бригады, включая сердечно-легочную реанимацию, позволили вернуть пациента к жизни.
Из-за состояния шока и анатомических особенностей мужчины классические методы оказались неэффективными. Врачи приняли решение использовать нестандартный подход: имплантировали электрод от постоянного кардиостимулятора с возможностью надежной фиксации к стенке сердца. Отмечается, что эта гибридная методика оказалась успешной и помогла стабилизировать состояние пациента.
После завершения реанимационных мероприятий его перевели в отделение хирургического лечения, где ему установили постоянный кардиостимулятор. В настоящее время его самочувствие улучшается.