Рязанцы высказались о неэффективной работе светофора на одном из перекрестков

Рязанцы выразили обеспокоенность по поводу неэффективной работы светофора на пересечении улиц Зубковой и Советской Армии. Об этом написали в группе ВКонтакте «ПУВР». Очевидец сообщил, что светофор, регулирующий движение со стороны кругового движения в сторону центра города, значительно замедляет поток автомобилей, что приводит к образованию пробок. По его словам, несмотря на наличие светофора (на фото), после него пробок не наблюдается, что ставит под сомнение его необходимость в текущем виде. Кроме того, водители уточняют, что ситуация усугубляется частичным срезом дорожного полотна от кругового движения до предприятия Точинвест.

Автор поста призывает минтранс Рязанской области и администрацию города обратить внимание на проблему и предлагает увеличить время работы зелёного сигнала светофора для улучшения пропускной способности. Также он отмечает необходимость завершения работ по реконструкции дорожного полотна на улице Зубковой.