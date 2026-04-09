Рязанцы путешествовали с домашними животными в Таиланд, Бразилию и Испанию

В первом квартале 2026 года Управление Россельхознадзора оформило шесть ветеринарных сертификатов на вывоз домашних животных из Рязанской области за пределы России. Об этом сообщили на сайте ведомства. Разрешения выдали владельцам двух кошек и четырех собак, которые планируют путешествовать в такие страны, как Таиланд, Бразилия, Испания, Германия и Узбекистан. В рамках ветеринарного контроля сотрудники ведомства провели тщательное осмотр животных и сверку сопроводительных документов.

В рамках ветеринарного контроля сотрудники ведомства провели тщательное осмотр животных и сверку сопроводительных документов. Особое внимание уделили идентификационным данным, таким как чипы и клейма, а также результатам вакцинаций и лабораторных исследований. В ходе проверки нарушений ветеринарного законодательства не выявили.