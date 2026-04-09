Жители Рязанской области пожаловались на состояние трассы М-5 «Урал» от Рязани до Шилова. Об этом они сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
По словам горожан, дорога находится в неудовлетворительном состоянии, а ремонт проводят фрагментами и без системного подхода.
«Дороги, как будто их строят наугад: то ямы размером с пруд, то дорога как стиральная доска», — отмечают авторы публикации.
Жители также обратили внимание, что часть свежего асфальта складируют на обочинах и под деревьями, при этом сами дефекты покрытия остаются.
«Выезд по этой трассе превращается в экстремальный квест: приходится постоянно объезжать ямы и кочки», — пишут они.
Горожане подчеркивают, что ситуация повторяется из года в год, а обещания привести дорогу в порядок не выполняются.