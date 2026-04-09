Рязанцы пожаловались на рухнувший забор около многоэтажного дома
Речь идет о дворе на улице Вокзальной, около домов №№ 77 и 65. «Многострадальный забор заброшенной недостроенной парковки сгнил и упал. Хорошо, что непогода и дети не гуляют. Когда решится вопрос данного объекта?» — задались вопросом местные жители. Ранее стало известно об обрушении забора на улице Новой около автобусного парка.
