Рязанцы показали протечку теплосети на улице Татарской

Рязанцы показали протечку теплосети. Фото и видео с места редакции РЗН. Инфо прислали читатели. По словам очевидцев, трубы текут на улице Татарская, дом 7, к1. «Ранее возле этого же дома жители обнаружили многочисленные шины и грязь, по поводу уборки которых пока никаких комментариев нет», — уточнил местный житель.