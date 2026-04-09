Рязань и Беларусь продолжили укрепление сотрудничество в сфере бережливого производства

8 апреля в Минске состоялась научно-практическая конференция «Бережливое производство и повышение производительности труда». Мероприятие организовано Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации совместно с Агентством развития бизнеса Рязанской области и посвящено внедрению бережливой философии в организациях и применению современных техник повышения эффективности.

От имени губернатора Рязанской области участников по видеосвязи приветствовала заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова. Она подчеркнула, что тема конференции актуальна как для белорусских предприятий и организаций, так и для рязанских. Это обусловлено современными требованиями к эффективности работы, что, в свою очередь, обеспечивает высокую конкурентоспособность на мировых рынках, снижение издержек и инфляции, формирование устойчивости к дефициту кадров. В Рязанской области достичь этих целей предприятиям помогают эксперты Регионального центра компетенций АРБ, который ведет деятельность с 2018 года.

«В нашем регионе в национальном и федеральном проектах по повышению производительности приняли участие 123 предприятия. Почти 70% представляют обрабатывающую промышленность. Благодаря внедрению бережливого производства, они добились высоких результатов: время протекания процессов и количество незавершенного производства в среднем снизилось на 39%, а повышение выработки составило 60%. Многие примеры успешных практик, разработанных в Рязанской области, включены в федеральную „Базу знаний“ для тиражирования в других регионах», ― сказала Юлия Швакова.

История разработок и внедрения бережливых практик на предприятия региона началась в 2019 году, с момента старта нацпроекта «Производительность труда», направленного на повышение эффективности средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей за счет оптимизации процессов, устранения потерь и обучения сотрудников. С 2025 года проекты по повышению производительности труда охватили рязанскую соцсферу. Цель ― повышение эффективности использования бюджетных средств и качества услуг. Особое внимание уделяется внедрению принципов бережливого управления, автоматизации и цифровизации процессов, повышению квалификации сотрудников для работы с современными технологиями.

Как подчеркнула Юлия Швакова, за успехи в реализации федпроекта Рязанская область заняла III место в РФ в рейтинге региональных центров компетенций по итогам 2025 года.

На конференции в Минске эксперты РЦК поделились с белорусскими коллегами и участниками конференции своим опытом в работе с предприятиями, организациями соцсферы, где внедряются принципы оптимизации и культура непрерывных улучшений. В частности, рязанцы рассказали о методах управления изменениями, работе с персоналом, вовлечение в бережливую культуру школьников и студентов.

«Обмен опытом, возможность сверить подходы даст возможность сделать новые шаги к „бережливости“ и выйти на более высокий экономический уровень», ― отметила Юлия Швакова.

Напомним, с 2025 года эксперты РЦК помогают рязанским предприятиям внедрять «бережливые» технологии в рамках нового федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его цель ― охватить к 2030 году проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий в базовых несырьевых отраслях российской экономики. Информацию о реализации федпроекта можно узнать на ИТ-платформе производительность. рф.