Рамзан Кадыров отказался воевать за Иран из-за ударов по мирным жителям арабских стран

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг распространяемую в сети информацию о том, что чеченские подразделения якобы готовы выдвинуться в Иран для отражения атаки американцев. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

По его словам, это могло бы случиться, если бы Иран воевал только против США и Израиля, но он не поддерживает удары по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива. Кадыров пояснил, что находится в братских отношениях с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии, и ему глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта.

