Путин подписал закон о запрете испытательного срока для женщин с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет при приеме на работу. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Ранее запрет распространялся только на женщин с детьми до полутора лет.

Авторы инициативы отмечали, что испытательный срок создает дополнительный стресс и усложняет возвращение к работе для матерей, а также мешает их трудовой адаптации.