Путин подписал закон о праве пострадавших в ЧС на отпуск без зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет пострадавшим в чрезвычайных ситуациях право на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения заработной платы. Документ опубликован на сайте правовых актов. Закон вводит дополнительные трудовые гарантии для работников, проживающих в зонах ЧС. Это касается случаев нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС различного уровня. Работодатели обязаны по требованию работников предоставлять отпуск без сохранения зарплаты до пяти дней и один дополнительный выходной с сохранением среднего заработка. Гарантии действуют при соблюдении условий: фактическое проживание в зоне ЧС, нарушение условий жизнедеятельности и утрата имущества.

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который предоставляет пострадавшим в чрезвычайных ситуациях право на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения заработной платы. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости.

Закон вводит дополнительные трудовые гарантии для работников, проживающих в жилых помещениях, расположенных в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это касается случаев нарушения условий их жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС различного уровня — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального.

Согласно новой норме, работодатели обязаны предоставлять по требованию работников отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до пяти календарных дней, а также один дополнительный выходной день с сохранением среднего заработка. Эти гарантии будут действовать при соблюдении нескольких условий: фактическое проживание в зоне ЧС, нарушение условий жизнедеятельности и утрата имущества.

Отмечается, что порядок и условия предоставления этих трудовых гарантий будут определены правительством РФ.