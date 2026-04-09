МВД предупредило о мошенничестве с голосовыми сообщениями в поддержку героев СВО

В России мошенники запустили новую схему обмана, используя взломанные аккаунты в мессенджерах для распространения фишинговых ссылок. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ. Согласно информации от УБК, злоумышленники используют предлог записи голосовых сообщений в поддержку героев специальной военной операции (СВО), обращаясь к пользователям от имени знакомых. Чтобы записать такое сообщение, жертве предлагается перейти по ссылке и ввести свои данные в регистрационную форму.

Киберполиция предупреждает, что подобные обращения нацелены на доверие и эмоциональную реакцию людей, что снижает вероятность проверки информации. Переход по фишинговым ссылкам может привести к краже учетных данных и захвату аккаунтов, что может стать началом более сложной атаки.