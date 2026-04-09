Мошенники начали звонить пенсионерам и запугивать их «отменой выплат пенсии»

Телефонные мошенники начали использовать новую тактику обмана пожилых россиян, выдавая себя за сотрудников отделов кадров с их прежних мест работы. Как пишет РИА Новости, злоумышленники угрожают отменой пенсий, если пенсионеры не предоставят необходимые документы в Пенсионный фонд.

Отмечается, что одна из жертв, москвичка, рассказала, что ей позвонила женщина, представившаяся работником отдела кадров, и сообщила о сбое в Пенсионном фонде, который требует срочного визита для перерасчета пенсии. Мошенники настойчиво пытались записать женщину на прием, а при попытке прекратить разговор проявили агрессию и перезванивали, требуя объяснений.

Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава отметил, что мошенники также сообщают о неучтенном трудовом стаже и обещают прибавку к пенсии, если пенсионеры срочно подадут заявление.