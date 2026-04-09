Мэрия Рязани утвердила реестр зон, где запрещаются электросамокаты

Мэрия Рязани утвердила реестр зон, где запрещается использовать велосипеды с электродвигателем и средства индивидуальной мобильности. Информация содержится в постановлении администрации города. Ограничения начали вводить летом 2025 года. Изначально запрещающие знаки появились на улице Почтовой, в Верхнем и Нижем городских садах.