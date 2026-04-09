Мэрия Рязани утвердила реестр зон, где запрещаются электросамокаты
Мэрия Рязани утвердила реестр зон, где запрещается использовать велосипеды с электродвигателем и средства индивидуальной мобильности. Информация содержится в постановлении администрации города. Ограничения начали вводить летом 2025 года. Изначально запрещающие знаки появились на улице Почтовой, в Верхнем и Нижем городских садах.

В утвержденный мэрией перечень вошли следующие территории общего пользования:

  • Исторический центр;
  • Парк Морской Славы;
  • Парк Советско-Польского братства;
  • Комсомольский парк;
  • Парк имени Гагарина;
  • ЦПКиО;
  • Дендропарк;
  • Парк Железнодорожников;
  • Новопавловская роща;
  • Черезовские пруды (четная и нечетная стороны парка);
  • Бульвар имени Скобелева (четная и нечетная стороны);
  • сквер 50-летия Октября;
  • сквер 60-летия Победы;
  • мемориальный парк Славы Дальней Авиации имени Белякова;
  • сквер имени Александрова;
  • сквер по Касимовскому шоссе;
  • Мемориальный парк;
  • сквер имени маршала Бирюзова;
  • сквер на площади Новаторов;
  • Школа-интернат № 26 (для слепых);
  • парк Вишневый сад;
  • Гвардейский сквер.

Постановление вступило в силу.

Ранее местные жители выразили недовольство, что зона, разрешенная для передвижения на электросамокатах в Рязани, слишком ограниченная.

Напомним, сезон аренды электросамокатов стартовал 1 апреля.