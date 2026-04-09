Мэрия Рязани утвердила реестр зон, где запрещаются электросамокаты
Мэрия Рязани утвердила реестр зон, где запрещается использовать велосипеды с электродвигателем и средства индивидуальной мобильности. Информация содержится в постановлении администрации города. Ограничения начали вводить летом 2025 года. Изначально запрещающие знаки появились на улице Почтовой, в Верхнем и Нижем городских садах.
В утвержденный мэрией перечень вошли следующие территории общего пользования:
- Исторический центр;
- Парк Морской Славы;
- Парк Советско-Польского братства;
- Комсомольский парк;
- Парк имени Гагарина;
- ЦПКиО;
- Дендропарк;
- Парк Железнодорожников;
- Новопавловская роща;
- Черезовские пруды (четная и нечетная стороны парка);
- Бульвар имени Скобелева (четная и нечетная стороны);
- сквер 50-летия Октября;
- сквер 60-летия Победы;
- мемориальный парк Славы Дальней Авиации имени Белякова;
- сквер имени Александрова;
- сквер по Касимовскому шоссе;
- Мемориальный парк;
- сквер имени маршала Бирюзова;
- сквер на площади Новаторов;
- Школа-интернат № 26 (для слепых);
- парк Вишневый сад;
- Гвардейский сквер.
Постановление вступило в силу.
Ранее местные жители выразили недовольство, что зона, разрешенная для передвижения на электросамокатах в Рязани, слишком ограниченная.
Напомним, сезон аренды электросамокатов стартовал 1 апреля.