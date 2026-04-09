Мединский объяснил, почему Россия передала Украине больше тел погибших

Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил факт передачи Украине тысяч тел погибших военнослужащих. В официальном заявлении он отметил, что в результате обмена Россия получила 41 тело своих бойцов. Мединский подчеркнул, что разница в количестве переданных останков отражает соотношение потерь сторон в текущем конфликте. С начала процесса репатриации в июне 2025 года, по данным Министерства иностранных дел РФ, Украине было передано более 12 тысяч тел погибших военнослужащих, в то время как российская сторона получила свыше 200 тел своих солдат. В конце февраля 2026 года также состоялся обмен, в ходе которого Украине было передано еще тысяча тел, а Россия получила 35 погибших военнослужащих.

Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил факт передачи Украине тысяч тел погибших военнослужащих. Об этом пишет «Абзац».

В официальном заявлении он отметил, что в результате обмена Россия получила 41 тело своих бойцов. Мединский подчеркнул, что разница в количестве переданных останков отражает соотношение потерь сторон в текущем конфликте.

С начала процесса репатриации в июне 2025 года, по данным Министерства иностранных дел РФ, Украине было передано более 12 тысяч тел погибших военнослужащих, в то время как российская сторона получила свыше 200 тел своих солдат. В конце февраля 2026 года также состоялся обмен, в ходе которого Украине было передано еще тысяча тел, а Россия получила 35 погибших военнослужащих.

Фото: ТАСС.