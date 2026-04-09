Из Рязанской области депортировали семерых иностранцев

Сотрудники полиции выдворили и депортировали за пределы России семерых иностранных граждан, нарушивших закон. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Пять из них ранее отбывали наказание в исправительных колониях региона за кражи, применение насилия к представителю власти и незаконный сбыт наркотиков. После освобождения их направили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Еще двое приезжих нарушили правила въезда и пребывания в России, за что их привлекли к административному выдворению. Иностранцев доставили в московский аэропорт для отправки на родину, билеты они оплатили самостоятельно.

Фото: УМВД России по Рязанской области.