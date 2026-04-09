ГАИ проведет очередной рейд в Рязанской области

В четверг, 9 апреля, в Рязанской области пройдет рейд ГАИ «Встречная полоса». Мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. Отмечается, что водителям грозит лишение «прав» до полугода, либо штраф 7 500 рублей.