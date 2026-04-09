Директора УК в Рязанском районе оштрафовали на 25 000 рублей за плохую уборку снега с крыш

Инспекция привлекла к ответственности директора ООО «РЭкС» за ненадлежащую уборку снега и наледи с крыш домов № 3, 4 и 6 по улице Юбилейной в селе Дядьково Рязанского района. По результатам рассмотрения дела должностному лицу управляющей организации назначили штраф в размере 25 000 рублей по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии».

