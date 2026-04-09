ЦБ: обмен криптовалют будет проводиться только в безналичной форме в России

Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что обмен криптовалют в России будет проводиться только в безналичной форме, а возможность «обналичивания» биткоина внутри страны не рассматривается. Об этом он 9 апреля заявил в эфире Радио РБК. Чистюхин отметил, что в России не планируется внедрять механизм вывода криптовалют в наличные деньги. Он также ответил на вопрос, станет ли возможно обналичить биткоин после внедрения регулирования. «У нас в России не получится. Мы все-таки хотим, чтобы здесь контрольный механизм действовал совершенно нормально», — заявил Чистюхин.

