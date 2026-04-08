Жители Елатомского района убрали городской парк
8 апреля в Елатомском парке прошла совместная уборка: сотрудники территориального отдела района вместе с жителями, включая маленьких детей, привели территорию в порядок. Об этом сообщили в администрации Елатомского городского поселения в соцсетях. Жители отметили, что горожане не должны мусорить, и призвали к сознательности.
Жители отметили, что горожане не должны мусорить, и призвали к сознательности:
«Каждый брошенный фантик или бутылка портят место отдыха для детей, пожилых людей и всех жителей района. Чистота города зависит от каждого, а не только от работников, убирающих улицы и парки».
Жителям напомнили подбирать за собой и помогать с уборкой чужого мусора, чтобы сохранить город чистым и уютным для всех.
Фото: администрация Елатомского городского поселения.