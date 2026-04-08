Юрист Нечаева: россияне вправе получить компенсацию за головную боль на работе
Об этом юрист Екатерина Нечаева рассказала в беседе с «Абзацем». По ее словам, для увеличения шансов на успех необходимо провести правильную фиксацию нарушений рабочих процессов, чтобы доказать взаимосвязь плохого самочувствия и деятельности. Например, если боль возникла из-за переутомления, необходимо вызвать скорую помощь прямо на работу. Это позволит подтвердить связь между плохим самочувствием и рабочей нагрузкой, отметила Нечаева. Также можно предоставить доказательства переработки: записи с камер, переписка с руководством, показания коллег и другое.

Россияне могут получить компенсацию морального вреда за головную боль, вызванную стрессом и переутомлением на работе. Об этом юрист Екатерина Нечаева рассказала в беседе с «Абзацем».

По ее словам, для увеличения шансов на успех нужно провести правильную фиксацию нарушений рабочих процессов, чтобы доказать взаимосвязь плохого самочувствия и деятельности.

Например, если боль возникла из-за переутомления, необходимо вызвать скорую помощь прямо на работу. Это позволит подтвердить связь между плохим самочувствием и рабочей нагрузкой, отметила Нечаева. Также можно предоставить доказательства переработки: записи с камер, переписка с руководством, показания коллег и другое.

Юрист уточнила, что взыскать компенсацию непосредственно за головную боль в судебном порядке вряд ли получится: даже в такой ситуации сложно установить причинно-следственные связи между болью и действиями работодателя. Но наличие медицинских документов поможет получить повышенную компенсацию морального вреда.

При этом, по словам Нечаевой, работник также имеет право потребовать от работодателя оплаты сверхурочных часов.