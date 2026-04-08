Водитель маршрутки из Рыбного спас пассажирку, которой стало плохо в поездке

Инцидент произошел еще в конце марта. Водитель Дмитрий Витюшин вышел на рейс «Рыбное-Марково». Во время поездки мужчина через зеркало заметил, что одной из пассижирок стало плохо — появилась слабость в конечностях, расстройство речи, она упала. Водитель решил уйти с маршрута и отвезти женщину в больницу. «Никто из пассажиров не возражал. Мужчинам, которые хотели ее поднять, сказал не трогать, ведь было не понятно, что с ней, мы могли навредить. В отделении скорой помощи дежурная бригада быстро осмотрела женщину и, переложив в автомобиль „скорой“, повезли в Областную клиническую больницу», — рассказал водитель. Выяснилось, что у 77-летней пассажирки случился инсульт. Ее удалось спасти. Рыбновцу Дмитрию Витюшину вручили благодарность от коллектива Рыбновской районной больницы за оказание помощи пассажиру.

Об этом сообщает ИД «Пресса»,

Инцидент произошел еще в конце марта. Водитель Дмитрий Витюшин вышел на рейс «Рыбное-Марково». Во время поездки мужчина через зеркало заметил, что одной из пассижирок стало плохо — появилась слабость в конечностях, расстройство речи, она упала. Водитель решил уйти с маршрута и отвезти женщину в больницу.

«Никто из пассажиров не возражал. Мужчинам, которые хотели ее поднять, сказал не трогать, ведь было не понятно, что с ней, мы могли навредить. В отделении скорой помощи дежурная бригада быстро осмотрела женщину и, переложив в автомобиль „скорой“, повезли в Областную клиническую больницу», — рассказал водитель.

Выяснилось, что у 77-летней пассажирки случился инсульт. Ее удалось спасти.

Рыбновцу Дмитрию Витюшину вручили благодарность от коллектива Рыбновской районной больницы за оказание помощи пассажиру.