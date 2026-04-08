В Скопинском округе благоустроят сквер и приведут в порядок родники. Об этом 8 апреля сообщил глава муниципального образования Михаил Ромодин.
По его словам, в 2026 году в Скопинском округе реализуют 17 проектов. К концу осени благоустроят «Сквер Бирюзова» и территорию памятника преподобным святым Андрею Ослябе и Александру Пересвету в селе Вослебово, приведут в порядок родники в селах Лопатино и Секирино, а также обустроят территорию у пруда в селе Успенское.
Кроме того, отремонтируют участок дороги по улице Полетаева, рядом с Вечным огнем. В селе Победное сделают подъезд к роднику и храму.
Помимо этого, в ближайшее время в селах Немерово и Катино, микрорайонах Октябрьский и Заречный, а также в Скопине на улице 1-я Поташная появятся детские площадки.
Также установят спортивные площадки в АЗМР, между домами № 32 и 35, в поселке Желтухинский и в селе Поляны. В микрорайоне Октябрьский появится современная хоккейная коробка.
