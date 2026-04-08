В Сапожковском округе начался грибной сезон

В Сапожковском округе Рязанской области жители уже начали собирать первые грибы. Об этом пишет ИД «Пресса». Одним из первых сезон открыл житель села Морозовы Борки Владислав Сапрыкин. Вместе с супругой и своими питомцами он отправился в лес и собрал два пакета строчков.

В Сапожковском округе Рязанской области жители уже начали собирать первые грибы. Об этом пишет ИД «Пресса».

Одним из первых сезон открыл житель села Морозовы Борки Владислав Сапрыкин. Вместе с супругой и своими питомцами он отправился в лес и собрал два пакета строчков.

«Сегодня была хорошая прогулка по весеннему лесу. Еще везде лежит снег, а уже пошли первые грибы — строчки. Этих красавцев мы набрали в березовом лесу», — рассказал он.