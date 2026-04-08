В рязанском супермаркете женщина украла забытый у кассы телефон

38-летний житель Михайлова рассказал полицейским, что забыл телефон у кассы, когда оплачивал покупки. Он вернулся через несколько минут, однако смартфона уже не было. Оперативники уголовного розыска опросили продавцов супермаркета и получили описание внешности посетителей, которые стояли в очереди. Одна из женщин привлекла внимание оперативников. Ранее она была причастна к хищениям. Полицейские разыскали 37-летнюю жительницу Михайловского района. Похищенное изъяли. Отмечается, что женщина забрала забытый телефон и ушла домой. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.

