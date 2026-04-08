В рязанском Дягилеве обновили энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Р_энергии».
На 4-м и 5-м Дягилевском проезде и на улице Дягилевской заменили опоры ЛЭП и установили 92 умных счетчика. Теперь показания можно снимать дистанционно. Специалисты проверили все подключения, опломбировали приборы и подтвердили, что работы выполнены по нормам.
Фото: «Р_энергия».