В рязанском Дягилеве обновили энергетическую инфраструктуру

На 4-м и 5-м Дягилевском проезде и на улице Дягилевской заменили опоры ЛЭП и установили 92 умных счетчика. Теперь показания можно снимать дистанционно. Специалисты проверили все подключения, опломбировали приборы и подтвердили, что работы выполнены по нормам.