В Рязанской области выявили нарушение в трудоустройстве экс-госслужащего

Прокуратура Рязанского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции и выявила нарушения в одной из коммерческих организаций. В ходе проверки установлено, что в службу безопасности компании был принят на работу бывший сотрудник органов внутренних дел, однако работодатель не уведомил в установленный десятидневный срок о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим. Данное действие нарушает антикоррупционное законодательство, что стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по статье 19.29 КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Прокуратура Рязанского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции и выявила нарушения в одной из коммерческих организаций. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В ходе проверки установлено, что в службу безопасности компании был принят на работу бывший сотрудник органов внутренних дел, однако работодатель не уведомил в установленный десятидневный срок о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим.

Данное действие нарушает антикоррупционное законодательство, что стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по статье 19.29 КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей.