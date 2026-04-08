В Рязанской области установят камеры для выявления нарушений при выбросе мусора

Во вторник, 7 апреля, состоялся объезд территории Касимовского округа, на котором обсудили важную тему — состояние мест для сбора мусора. Об этом сообщил глава округа Иван Бахилов в своем телеграм-канале.

Проверка показала, что многие площадки находятся в плохом состоянии: контейнеры переполнены, а рядом с ними появляются стихийные свалки.

Власти сообщили, что понимают неудобство расположения некоторых мест для сбора отходов, и работают над их улучшением. Однако, несмотря на это, некоторые жители продолжают выбрасывать мусор не в положенных местах.

Глава округа призвал всех быть более ответственными и выбрасывать мусор только в специально отведенные для этого контейнеры.

Чтобы бороться с нарушителями, власти начнут устанавливать камеры видеонаблюдения, которые помогут выявлять тех, кто не соблюдает правила. Иван Бахилов считает, что такая мера поможет быстро выявлять нарушения и привлекать к ответственности.