В Рязанской области сократилось количество дефицитных специальностей

По итогам 2026 года список дефицитных специальностей в Рязанской области уменьшился на 47%. Если раньше их было 34, то теперь осталось 18. Среди них преимущественно медработники и представители рабочих профессий (товароведы, уборщики, машинисты, швеи, операторы call-центров). Тем не менее на рынке труда всё ещё есть нехватка специалистов некоторых профессий, например, дворников, поваров, врачей и других.

В Рязанской области сократилось количество дефицитных специальностей. Об этом сообщает сервис hh.ru .

При этом в творческих профессиях и массовых ролях наблюдается высокая конкуренция за рабочие места. В частности, на одну вакансию приходится 35,2 активных резюме тех, кто ищет подобную работу, конкуренция среди дизайнеров — 31,8 резюме на вакансию, секретарей — 30,4 резюме на вакансию, кассиров-операционистов — 27,1, администраторов — 25,9.

Отмечается, что в топ-10 наиболее востребованных в регионе специалистов на начало года вошли продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, курьеры, водители, повара, разнорабочие, бухгалтеры, упаковщики, слесари.