В Рязанской области планируют установить более 200 контейнерных площадок

В Рязанской области за три года обустроили более 1000 контейнерных площадок для сбора мусора. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Он отметил, что министерство ТЭК и ЖКХ провело конкурсный отбор муниципалитетов для предоставления субсидий на создание мест накопления ТКО. Заявки подали 12 муниципальных образований.

По итогам отбора в регионе планируют создать еще 209 контейнерных площадок и установить более 500 емкостей для складирования отходов.

Результаты работы комиссии разместили на сайте министерства.

Фото: министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.