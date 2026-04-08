В Рязанской области начали поиски 69-летнего мужчины

В Рязанской области объявили поиски 69-летнего Серегина Сергея Ивановича. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт». Отмечается, что с 6 апреля 2026 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост — 172 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Одет в куртку, синие джинсы, черные ботинки, черную шапку с зелеными полосками. Если известна какая-либо информация, попросили обратиться к инфоргу Лимуре (Наталье) по номеру: +7 (920) 996-31-13.