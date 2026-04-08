В Рязанской области мужчина хотел убить соседа металлической бейсбольной битой

Инцидент произошел в селе Чулково в Скопинском районе. Накануне 40-летний местный житель поссорился с женой и она ушла из дома. Мужчина подумал, что она решила переждать время у соседей и отправился к ближайшему дому. Там он попросил хозяев разрешить ему поговорить со своей супругой. Из-за позднего часа мужчину прогнали и заявили, что женщины у них нет. Утром 34-летний мужчина задумал наказать соседа за беспокойство, он взял металлическую биту, вызвал его к калитке и пригрозил убийством. Испугавшись, мужчина спрятался и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

