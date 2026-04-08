В Рязанской области хорек за зиму убил около 40 кур

В личном подворье одной из сараевских семей хорек за зиму убил около 40 кур. Как рассказала местная жительница, хищник душил кур и тушки оставлял на месте. «Куры были задушены, но не съедены, так обычно действуют хищники из семейства куньих — хорьки, ласки. Но, как говориться, не пойман — не вор. Поэтому, мы могли только предполагать, пока не увидели в курятнике тушки мертвых хорьков. Может, наелись отравы, которую мы раскладывали для приманки крыс, и погибли», — заявила женщина.

