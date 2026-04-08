В Рязани задержан мужчина с наркотиками и сильнодействующими веществами

В Рязани полицейские задержали 30-летнего мужчину, у которого нашли наркотики и сильнодействующие вещества. Как уточнили в пресс-службе УМВД, ранее он уже был судим за подобные преступления. Сотрудники управления по борьбе с наркотиками узнали, что мужчина получил партию запрещенных веществ. В результате операции его задержали на улице Стройкова. При обыске квартиры и автомобиля задержанного полицейские нашли 91 грамм синтетического наркотика, 118 граммов марихуаны и 73 грамма сильнодействующего лекарства, которое обычно отпускается только по рецепту. В данный момент полицейские выясняют, откуда у мужчины эти вещества и для чего он их приобрел. На него заведено уголовное дело, и он может получить до 10 лет тюрьмы. Мужчина уже арестован.

