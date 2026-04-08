В Рязани скорая спасла задыхающегося ребенка

Двухлетнего ребенка с ларингитом спасли врач Мария Тереховская областной станции скорой помощи и медсестра Елена Егерева. «Сын перенес ОРВИ и уже пошел на поправку. Однако ночью его самочувствие стало ухудшаться. Появился „лающий“ кашель, сильная одышка с хрипами. Я поняла, что начинается отек горла. Чем это может закончиться, я знаю. Ситуация страшная. Понимала, что самим не справиться», — рассказала мать ребенка. Она вызвала скорую. Женщина поблагодарила врачей за оказанную помощь.