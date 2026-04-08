В Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии

В Рязани на ряде улиц произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались дома на улицах Большая, Касимовское шоссе, Новоселов, Советской Армии и Тимакова. По предварительной информации, электроснабжение планируют восстановить в течение четырех часов с момента отключения.