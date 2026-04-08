В Рязани отключили свет

Электричество отключили в 9:55 в среду, 8 апреля, из-за «технологического нарушения» по следующим адресам: улица Белякова; улица Забайкальская. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи света, отметили в городских электросетях.